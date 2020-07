COVID-19: Cabo Verde regista vigésima morte

Cabo Verde registou nesta sexta-feira, 17, a sua vigésima morte devido à Covid-19, com a morte de um paciente que se encontrava internado em estado crítico no Hospital Agostinho Neto, na Praia e com ventilador.

É um cidadão estrangeiro "do sexo masculino e de 60 anos de idade", confirmou o diretor nacional de Saúde, Artur Correia, ao jornal Expresso das Ilhas.

Cabo Verde tem um total de 1.894 casos positivos acumulados, dos quais 902 casos recuperados.

Entretanto, em Angola, ontem, as autoridades sanitárias anunciaram mais 31 casos positivos da Covid-19, todos em Luanda.

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, revelou que o número de infetados subiu para 607 casos, sendo 28 óbitos, 124 recuperados, 455 doentes ativos, seis dos quais requerem cuidados especiais.

Em Moçambique, o Ministério da Saúde revelou também até ontem um total de 1.330 casos, mantendo as nove vítimas fatais.

Até terça-feira, 14, São Tomé e Príncipe tinha registado 736 infeções, enquanto a Guiné-Bissau, não atualiza o número de casos desde o dia 11, quando tinha 1.902 infecções.