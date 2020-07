COVID-19: Cabo Verde regista número mais elevado num só dia e restantes lusófonos têm mais casos

Cabo Verde registou nesta sexta-feira, 3, um recorde de casos do novo coronavírus num só dia, 83, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

O Boletim Epidemiológico revelou que o município da Praia, epicentro da doença no país, teve 42, Santa Catarina 10, São Salvador do Mundo 5, Santa Cruz quatro, São Miguel um e São Domingos um, todos na ilha de Santiago.

Os restantes 20 foram notificados no Sal, a segunda ilha mais afetada pela pandemia.

O total de acumulados ascende agora a 1.384 casos dos quais, 643 recuperados e 15 óbitos.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social voltou a pedir às pessoas para ficarem em casa frente a este aumento que começa a preocupar as autoridades.

Na Guiné-Bissau, o país lusófono em África com mais casos, foram anunciados mais 111 casos e 25 mortos, enquanto o total acumulado é de 1.765.

O coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES), Dionísio Cumba, revelou que esses dados são referentes a toda a semana,

Cumba acrescentou que mais 359 pessoas foram dadas como "livres de infeção", elevando para 676 o número de recuperados.

Em Moçambique, também o Ministério da Saúde revelou que o total de infetados chegou hoje a 939, dos quais 862 são de transmissao local e 77 importados.

O país registou mais 21 casos nas últimas 24 horas.

A província de Nampula continua a liderar com 282, seguida de Cabo Delgado, com 159, Cidade de Maputo (79), província de Maputo (70), Sofala (18), Manica (17), Niassa (15), Tete (14), Inhanbane (12), Zambézia (11) e Gaza (5).

Por seu turno, o Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe anunciou hoje mais dois casos, totalizando em 719 o número de infetados.

A porta-voz Isabel Santos acrescentou que 433 pessoas encontram-se em isolamento domiciliar e seis estão internadas no hospital de campanha.

Angola não atualizou os dados hoje, mantendo-se assim os 315 casos até hoje, dos quais 17 óbitos.