COVID-19: Cabo Verde regista mais 30 casos e PR guineense deve renovar estado de emergência

O Ministério da Saúde de Cabo Verde anunciou nesta quarta-feira, 10, mais 30 casos do novo coronavírus, dos quais 29 na ilha de Santiago, o epicentro de doença.

A ilha de São Vicente registou mais um caso, importado da ilha do Sal.

Em Santiago, o município de Santa Cruz, a 30 minutos da capital Praia, registou 23 casos, um número que preocupa as autoridades da localidade e do Ministério da Saúde.

O arquipélago contabiliza no total 615 casos, dos quais 314 estão ainda ativos, 294 foram considerados recuperados e cinco óbitos.

"Os doentes com infecção ativa continuam em isolamento e com evolução favorável, de momento", revela, no entanto, o Ministério da Saúde.

Na Guiné-Bissau, o Presidente Umaro Sissoco Embaló deve alargar hoje o estado de emergência, que termina nesta quarta-feira.

Ontem o Governo pediu a prolongação do estado de emergência depois de a Alta Comissária para a Luta Contra a Covid-19, Magda Robalo Correia e Silva, ter apresentado um quadro difícil da pandemia no país.

Ela propos medidas mais rigorosas para combater a Covid-19, que, segundo ela, estão muito aquém das necessidades e defendeu a manutenção das medidas de confinamento.

O país registou até ontem 1.389 casos, dos quais 12 morreram.