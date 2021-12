Covid-19: Biden anuncia envio de profissionais a hospitais e 500 milhões de testes aos cidadãos

O Presidente dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, 21, um plano para combater a onda de casos da variante da Covid-19 omicron, através do envio de cerca de mil profissionais de saúde federais para hospitais com redução de pessoal, instalação de armazéns médicos em todo o país e o envio de 500 milhões de kits 19 kits à casa dos cidadãos.

"Devemos todos nos preocupar com a omicron, mas não entrar em pânico", disse Joe Biden em mensagem à nação a partir da Casa Branca, um dia depois do país registar 143 mil casos e 1.300 mortes em 24 horas.

Quase três quartos dos novos casos estão ligados à variante omicron, que é altamente transmissível.

Mas Biden disse que as pessoas totalmente vacinadas, especialmente aquelas que receberam as vacinas de reforço, podem comemorar com segurança os próximos feriados de Natal e Ano Novo com a família e amigos.

Ele alertou, no entanto: "Se você não está totalmente vacinado, tem motivos para se preocupar”, alertou Biden, acrescentando que 40 milhões de pessoas não vacinadas nos Estados Unidos "têm uma obrigação, francamente, um dever patriótico, para com seu país" de serem vacinadas.

Além disso, ele apelou: "Sua escolha [se deseja ser vacinado] pode ser uma escolha entre a vida ou a morte. Por favor, vacine-se. É a única coisa responsável a fazer".

Sem regresso ao passado

Mesmo com a crescente ameaça da omicron, Joe Biden afirmou que os Estados Unidos não vão regressar aos primeiros dias da pandemia do coronavírus, em Março de 2020, quando milhares de empresas e escolas foram fechadas.

"Absolutamente não", disse Biden.

O Presidente americano reconheceu que as pessoas estão cansadas e frustradas, mas prometeu que "vamos superar isso, não há desafio grande demais para a América".

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças do Governo revelaram que cerca de 204 milhões de americanos, ou seja, 61% da população, estão totalmente vacinados, contra menos de 1% no início de 2021.

Entretanto, apenas 60,8 milhões de pessoas até agora receberam a vacina de reforço, que os especialistas em saúde dizem fornecer a maior proteção contra a variante omicron.

Presidente defende uso obrigatório de máscaras

Biden afirmou também que cerca de 40 milhões de americanos não tomaram nenhuma vacina, muitos deles em oposição aos esforços do Governo para imunizar mais pessoas, por considerarem que viola a liberdade delas e o direitode fazer as suas próprias escolhas médicas.

O Presidente, no entanto, realçou que os mandatos de obrigatoriedade de vacinas que impôs aos funcionários do Governo e militares e que espera exigir a grandes empresas com 100 ou mais funcionários "não são para controlar a sua vida, mas para salvar sua vida."

Em nota, a Casa Branca garantiu que as acções de Biden "irão mitigar o impacto que indivíduos não vacinados têm no nosso sistema de saúde, ao mesmo tempo que aumenta o acesso a testes gratuitos e recebe mais vacinas, visando para manter as pessoas seguras e nossas escolas e economia abertas".