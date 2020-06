COVID-19: Autoridades intensificam despiste na cidade da Praia

As autoridades sanitárias cabo-verdianas prosseguem com a campanha de realização de testes rápidos nos diferentes bairros da Praia, com o objetivo de detetar anticorpos e circulação do vírus da Covid 19 nas comunidades.

Neste momento, segundo dados da delegacia de saúde da capital, já se realizaram perto de dez mil testes, tendo 25% dos casos positivos confirmado a infecção após os exames de virologia.

A massificação na realização de testes rápidos, de acordo com a delegada de saúde, Ulardina Furtado, tem permitido uma maior leitura sobre a circulação do vírus e também a descoberta de casos de infecção.

Com o regresso à relativa normalidade na vida do país e das pessoas, importa reforçar a campanha de sensibilização e rastreio nas comunidades da Praia o epicentro da Covi-19 no arquipélago, realça a Delegada de saúde local.

Urladina destaca a pronta colaboração das populações na campanha de testes rápidos, mas chama a atenção para o cumprimento rigoroso das medidas preventivas, nomeadamente o uso "correto e necessário de mascaras".