COVID-19: Autoridades da Huíla "combatem" pouca adesão à vacinação

As autoridades sanitárias da província da Huíla pretendem atingir, numa primeira fase ,cerca de um milhão de pessoas vacinadas contra a Covid-19.

Esta meta, no entanto, está longe ainda de ser atingida, uma vez que a população vacinada até ao momento, com a dose completa ou apenas com a primeira dose, não passa de 150 mil pessoas.

Embora haja vacinas suficientes neste momento, a adesão das pessoas à campanha é determinante para se atingir a meta, de acordo com o chefe do Departamento de Saúde Pública e Controlo de endemias da Huíla.

“Estamos com uma média diária de três mil indivíduos vacinados na província. Ainda não é bom, se nós pudéssemos vacinar um mínimo de cinco mil dia já seria um grande avanço, porque nós temos vacinas só precisamos de gente cadastrada para vacinar”, refere Paulo Luvangamo.

O pré-cadastro das pessoas a vacinar é nesta altura um outro desafio para as autoridades sanitárias locais.

Para acelerar o processo, elas têm vindo a apelar ao envolvimento das instituições públicas e privadas e outras organizações para integrarem a campanha.

Luvangamo acredita que aqui pode estar um dos segredos para se atingir em pouco tempo um maior número de pessoas vacinadas.

“Existe um sistema que está a ser utilizado de facilitação do cadastro e o nosso apelo vai para as várias instituições públicas e privadas criarem condições mínimas para ajudar a população no processo de cadastro (um computador, uma impressora e internet), acredito que muitos cansam-se porque ficam muito tempo na fila. Quem tem o código de barra é muito mais rápido porque já tem o papel vacinado”, conclui.

Com 155 óbitos em perto de dois mil casos acumulados de Covid-19, a província da Huíla está entre as mais afectadas pela doença em Angola.