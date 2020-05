COVID-19: Angola regista mais sete casos da doença por transmissão local

O secretário de Estado para a Saúde Pública de Angola revelou a existência de mais sete casos positivos do novo coronavírus por transmissão local nas últimas 24 horas, aumentando para 43 o número de infetados

Franco Mufinda acrescentou nesta sexta.-feira, 8, que os pacientes são três cidadãos angolanos e quatro da Guiné- Conacri, e que todos contataram dois infetados anteriormente contabilizados e que estão em quarentena institucional.

Em conferência de imprensa, o governante lembrou que, desde Janeiro, o Governo tem envidado esforços para “achatar” a curva para assim controlar a doença.

“Começamos a ter um cenário complicado, apesar de serem casos de transmissão local. Vamos trabalhar, cada vez, nestas localidades com a realização de estudos aleatórios em todas as províncias para a captação de amostras, de até pelo menos 300 pessoas, para se aferir o quadro sanitário real no seio da população”, disse Mufinda..

Dos 43 casos confirmados, há dois óbitos, 11 recuperados e 30 doentes estáveis que estão a ser seguidos em unidades sanitárias de referência, em Luanda