COVID-19: Cabo Verde e Moçambique anunciam mais infecções

Cabo Verde confirmou nesta quarta-feira, 1, mais 40 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, nas ilhas de Santiago e do Sal, elevando para 1.267 casos o total de acumulados.

Em comunicado o Ministério da Saúde acrecentou que no concelho da Praia, principal foco da doença no país, registaram-se mais 30 casos de covid-19, enquanto nailha do Sal, houve mais cinco casos.

Há 621 casos ativos, em isolamento e 15 óbitos, enquanto 629 casos são dados como recuperados.

Por seu turno, Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais 14 casos que elevam o total para 903 infecções, mantendo-se os seis mortos.

Em nota, o Ministério da Saúde indicou que os novos casos foram detetados nas províncias de Maputo, Nampula, Zambézia, Sofala e Cidade de Maputo.

Das 903 infecções, 829 são de transmissão local e 74 importadas.

Os demais países não atualizaram os dados hoje.

Em Angola, o secretário de Estado de saúde pública revelou ontem à noite mais oito novos casos, incluindo mais dois óbitos, aumentando o total de infeções para 284.

Franco Mufinda disse que entre os novos casos, duas mulheres e seis homens com idades entre os 14 e 60 anos, dois são de transmissão local e seis com vínculo em estudo.

A Guiné-Bissau mantém os 1.654 infetados registados até segunda-feira, 29, com 24 mortes e São Tome e Príncipe tem, de acordo com dados do dia 26, 712 casos, dos quais 13 óbitos.

A nivel do continente africano, há 10.102 mortes em quase 405 mil casos, enquanto globalmente morreram até hoje 511.312 pessoas e há mais de 10 milhões e 500 mil infecados.