Corte de energia causa prejuízos de dezenas de milhões de Kwanzas no Uíge

Os empresários que exportam produtos frescos ou conservados no congelador na província angolana do Uíge, estimam um prejuízo avaliado em mais de trinta milhões de Kwanzas, pela deterioração dos mesmos nas câmaras frigoríficas, devido ao corte de energia que se iniciou no fim de semana.

A província do Uíge, regista uma interrupção no fornecimento de energia eléctrica desde a manhã de sábado, 10, no sistema interligado Norte que compreende as províncias do Kwanza-Norte e Uíge.

Empresários envolvidos na venda de produtos frescos ou conservados nos congeladores queixam-se de milhões de Kwanzas de prejuízos e alguns deles sublinham que com as dívidas que têm à banca isto poderá significar o fim dos seus negócios

Fernando Pinto, envolvido no negócio da venda de peixe congelado disse que os seus prejuízos tinham já alcançado os dois milhões de Kwanzas mas disse que terá ainda mais prejuízos.

Ele estimou as perdas conjuntas com outros comeciantes em mais de 30 milhões de Kwanzas

Marisa Lino, empresária lamenta as perdas e sublinha a dívida que tem com o banco.

“Teremos muito prejuízo, eu já perdi cerca de cinco milhões de Kwanzas, e tenho muito produto equivalente a trinta milhões de Kwanzas, é muito dinheiro que vai se perder”, disse.

“Nós temos divida no banco, temos medo de perder todo dinheiro, o governo tem de fazer alguma coisa", afirmou.

Vendederoes manifestaram também a sua preocupação com a perda de negócios.

A VOA contactou a delegação provincial da ENDE no Uíge, na qual, o director provincial, Adriano Sebastião, assegurou que a situação está a ser controlada pela Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, RNT-EP.

Ao contactarmos a Direcção Provincial da RNT-EP, da Região Norte, para informações detalhadas sobre as causas da interrupção no fornecimento da luz eléctrica, a direção mostrou-se indisponível para dar qualquer informação sobre o assunto.