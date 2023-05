Corrupção em alta nos dirigentes públicos e polícias em Manica

O Gabinete provincial de Combate a Corrupção na província moçambicana de Manica tramitou 127 processos este ano de crimes económicos e corrupção praticados por dirigentes públicos.

O destaque é o aumento do envolvimento de agentes da Polícia da República de Moçambique.



Analistas políticos ouvidos pela Voz da América sugerem que a realidade é bem pior.



Os casos de corrupção e crimes económicos, que incluem abusos de cargo ou funções de dirigentes, violação de normas de execução de plano e orçamento, envolveram servidores públicos do sector da Polícia, saúde, educação e agricultura, consideradas áreas críticas na província.

O Gabinete que funciona há seis meses em Manica detectou a existência de instituições que pagam despesas de viagens a funcionários que, entretanto, não se deslocaram em missão e contratações de serviços pagas sem nunca terem sido fornecidos, disse aos jornalistas a porta-voz da instituição.



“A gestão danosa é uma situação que nos preocupa e tem tendência crescente na província”, destacou Domingos Julai.

Ela realçou ainda que agentes da Polícia de trânsito lideram a lista de corrupção com pedidos de “refresco”, em alusão à extorsão a que os condutores são sujeitos para livre trânsito nas estradas moçambicanas.



“Temos agora 27 processos e a cada mês temos constatado uma subida, só para terem ideia no mês de Março tivemos o registo de 15 processos e no mês de Abril registamos 22 processos e esse aumento já vínhamos constatando nos meses anteriores”, vincou Domingos Julai.



Do total de 127 processos-crimes abertos pela instituição 51 já foram remetidos aos tribunais.



Baixos salários e impunidade



Analistas moçambicanos ouvidos pela Voz da América consideram que esta é apenas a pequena corrupção que revela o panorama de uma situação endémica que teima em enraizar-se devido à chamada cultura de impunidade, sobretudo, gerada nas grandes corrupções.



Teotónio Pios diz que a implantação da cultura de impunidade nas instituições públicas contribuiu de certa maneira para o “à vontade” dos servidores públicos, apesar da situação estar a empurrar o país para um quadro grave de pobreza.



“Mas a questão preocupante é como é que se pode combater a corrupção com gente corrupta”, frisou Teotónio Pios, anotando que “não há nenhum caso punido conhecido que possa dissuadir a corrupção” em Moçambique.



Outro analista político, Wilker Dias, defende que os baixos salários na Polícia são reveladores para o comportamento corrupto na polícia de trânsito, cujos agentes são apenas parte de uma rede que sustenta as hierarquias policiais com os “refrescos” conseguidos nas estradas.