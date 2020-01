O governo moçambicano anunciou a suspensão de vistos de entrada de cidadãos provenientes da China para o país, devido ao coronavírus.

A medida foi anunciada pela porta-voz do Conselho de Ministros, Helena Khida, no final da segunda sessão do Conselho de Ministros.

Esta é uma das medidas consideradas preventivas para evitar que o vírus chegue ao país.

No mesmo sentido, os vistos de saída de moçambicanos para a China estão temporariamente suspensos, até a normalização da situação.