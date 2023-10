Coreia do Sul, EUA e Japão realizam o primeiro exercício aéreo trilateral em meio a ameaças da Coreia do Norte

As forças armadas da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e do Japão realizaram no domingo o primeiro exercício aéreo trilateral de sempre, em resposta à evolução das ameaças nucleares da Coreia do Norte, informou a força aérea sul-coreana.



O treino, realizado perto da península coreana, destinou-se a aplicar o acordo anterior dos três países no sentido de aumentar a cooperação em matéria de defesa e reforçar as suas capacidades de resposta conjunta contra as ameaças norte-coreanas, informou a força aérea num comunicado.



O exercício envolveu um bombardeiro B-52, dos Estados Unidos, com capacidade nuclear e jactos de combate da Coreia do Sul e do Japão, segundo o comunicado.

A Coreia do Sul e o Japão são os principais aliados dos EUA na Ásia e, em conjunto, acolhem cerca de 80.000 soldados americanos.



Os três países realizaram ocasionalmente exercícios marítimos trilaterais, tais como exercícios anti-submarinos ou de defesa antimíssil, mas o treino de domingo marcou a primeira vez que realizaram um exercício aéreo trilateral.



Na Coreia do Sul, a expansão dos exercícios militares com o Japão é uma questão sensível, porque muitos ainda guardam um forte ressentimento contra o brutal domínio colonial japonês de 1910-45 sobre a Península Coreana. Mas o avanço do programa nuclear do Norte levou o Presidente conservador da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, a ultrapassar as disputas históricas com o Japão e a reforçar a cooperação trilateral em matéria de segurança com os EUA e o Japão.

Em agosto, Yoon, o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, reuniram-se em Camp David na primeira cimeira trilateral independente dos seus países e concordaram em reforçar a cooperação em matéria de defesa para fazer face às ameaças nucleares da Coreia do Norte.

Os três líderes decidiram realizar exercícios trilaterais anuais e pôr em prática, até ao final do ano, a partilha de dados de alerta de mísseis em tempo real sobre a Coreia do Norte.



O exercício de domingo poderá suscitar uma reação furiosa por parte da Coreia do Norte, que há muito se irrita com os exercícios de treino dos Estados Unidos com a Coreia do Sul, apelidando-os de ensaio de invasão e respondendo com testes de mísseis.

A Coreia do Norte criticou o acordo de Camp David, acusando os líderes dos EUA, da Coreia do Sul e do Japão de planearem provocações de guerra nuclear na península coreana. O líder norte-coreano Kim Jong Un apelidou Yoon, Biden e Kishida de "chefes de gangue" dos três países.



As preocupações com o programa nuclear da Coreia do Norte aumentaram depois de este país ter promulgado uma lei que autoriza o uso preventivo de armas nucleares no ano passado e, desde então, ter ameaçado abertamente utilizá-las em potenciais conflitos com os EUA e a Coreia do Sul.