Coreia do Norte faz testes com mísseis dias depois de governantes americanos visitarem a Ásia

A Coreia do Norte fez testes com mísseis durante o fim-de-semana, a primeira operação do tipo desde que Joe Biden assumiu a Presidência dos Estados Unidos.

O jornal "The Washington Post" escreve que os testes foram feitos com mísseis de curto alcance e ocorreram dias depois dos secretários de Estado e da Defesa dos Estados Unidos terem visitado a Ásia, onde mantiveram encontros com seus homólogos da Coreia do Sul.

Um funcionário da Administração Biden que pediu o anonimato disse à agência Reuters que o alerta faz parte das actividades militares "normais" da Coreia do Norte e que os testes não fechariam uma possível porta aberta para diálogo entre a Casa Branca e o regime de Kim Jong-un.

Em regra, quando testes do tipo ocorrem, o próprio Governo norte-coreano ou observadores da Coreia do Sul detectam e avisam, mas desta vez, o teste foi comunicado pelos funcionários dos EUA apenas dias depois.

Ainda de acordo com a fonte da Casa Branca ouvido pela Reuters, a Administração Biden vai traçar um plano de acção sobre a Coreia do Norte e ouvirá a Coreia do Sul e o Japão.