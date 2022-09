Coolio, o rapper de "Gangsta's Paradise", morreu

Coolio, o rapper que esteve entre os maiores nomes do hip-hop dos anos '90 com êxitos como "Gangsta's Paradise" e "Fantastic Voyage", morreu quarta-feira, 28 de setembro, aos 59 anos de idade, disse o seu agente.



Coolio morreu em casa de um amigo em Los Angeles, disse o agente de longa data Jarez Posey à Associated Press. A causa não foi imediatamente esclarecida.



Coolio ganhou um Grammy pela melhor performance de rap a solo de "Gangsta's Paradise", o sucesso de 1995 da banda sonora do filme de Michelle Pfeiffer "Dangerous Minds" que usou como base a canção de Stevie Wonder de 1976 "Pastime Paradise" e que passou constantemente na MTV.



O Grammy, e o auge da sua popularidade, surgiu em 1996, no meio de uma feroz disputa entre as comunidades hip-hop das duas costas, que tiraria as vidas de Tupac Shakur e The Notorious B.I.G. pouco depois.

Coolio conseguiu manter-se sobretudo acima do conflito.



"Gostaria de reclamar este Grammy em nome de toda a nação hip-hop, Costa Oeste, Costa Leste, e em todo o mundo, unidos estamos, divididos caímos", disse ele do palco ao aceitar o prémio.



Nascido Artis Leon Ivey Jr., em Monessen, Pensilvânia, a sul de Pittsburgh, Coolio mudou-se para Compton, Califórnia. Passou algum tempo da sua adolescência no norte da Califórnia, para onde a sua mãe o enviou porque sentia que a cidade era demasiado perigosa.



Disse em entrevistas que começou a fazer rap aos 15 anos e sabia aos 18 que era o que queria fazer da sua vida, mas que foi para a faculdade comunitária (um género de ensino politécnico) e trabalhou como bombeiro voluntário e na segurança do aeroporto antes de se dedicar a tempo inteiro à cena hip-hop.



A sua carreira decolou com o lançamento em 1994 do seu álbum de estreia na Tommy Boy Records, "It Takes a Thief". A sua faixa de abertura, "Fantastic Voyage", chegaria ao nº 3 na Billboard Hot 100.



Um ano mais tarde, "Gangsta's Paradise" tornar-se-ia um single nº 1, com o seu verso inicial:

As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there’s not much left, ‘cause I’ve been blastin’ and laughin’ so long, that even my mama thinks that my mind is gone.”

"Ao caminhar pelo vale da sombra da morte, olho para a minha vida e percebo que já não me resta muito, 'porque há tanto tempo que estou a rir e a explodir', que até a minha mãe pensa que a minha mente se foi".



As redes sociais foram inundadas com reacções à morte inesperada.



"Esta é uma triste notícia", disse Ice Cube no Twitter. "Testemunho em primeira mão a subida deste homem até ao topo da indústria". Descansa em Paz, @Coolio".



"Weird Al" Yankovic twittou "RIP Coolio", juntamente com uma foto dos dois abraçados.



Coolio tinha dito, numa entrevista na altura em que foi lançado, que não estava bem com a paródia "Gangsta's Paradise" de Yankovic de 1996, "Amish Paradise". Mas os dois mais tarde fizeram as pazes.



O rapper nunca mais teria uma canção quase tão grande como "Gangsta's Paradise", mas teve êxitos posteriores com "1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)" de 1996, e "C U When U Get There" de 1997.



As vendas do seu álbum de carreira totalizaram 4,8 milhões, com 978 milhões de canções on-demand, de acordo com Luminate. Ele seria nomeado para seis Grammys no total.



E com a sua personalidade distinta, tornar-se-ia um agraciado cultural, actuando ocasionalmente. Protagonizou um reality show sobre paternidade chamado "Coolio's Rules", dando voz a um episódio do programa de animação "Gravity Falls" e fornecendo a música temática para a sitcom Nickelodeon "Kenan & Kel".



Ocasionalmente teve problemas legais, incluindo uma condenação de 1998 em Estugarda, Alemanha, onde uma dona de uma loja disse que lhe deu um murro quando ela tentou impedi-lo de levar coisas sem pagar. Foi condenado a seis meses de pena suspensa e multado em 30.000 dólares.



Ele foi casado com Josefa Salinas de 1996 a 2000. Tiveram quatro filhos juntos.