Continua impasse entre navio com pesca ilegal e autoridades angolanas

Após cinco horas de vistoria na embarcação retida em Benguela com 800 toneladas de carapau, prevalecia hoje o impasse quanto à descarga do produto capturado em pleno período de veda,

O capitão da embarcação, de acordo com informações recolhidas junto do advogado dos marinheiros, que tem conversado com as autoridades, não quer descarregar fora de Luanda, apesar do mandado de apreensão do pescado alegadamente capturado ilegalmente em águas angolanas.

No terreno, cinco dias após a chegada ao Porto do Lobito, prevalece o braço-de-ferro, mas o comandante provincial da Polícia e delegado do Interior, comissário Aristófanes dos Santos, acredita que seja uma questão de tempo.

‘’É verdade que há um mandado da PGR que deve e vai ser executado, mas era preciso um conjunto de actos para a nossa entrada naquele território ( o navio)”, disse.

“É um navio estrangeiro, tem matrícula (camaronesa), por isso observamos o Direito Internacional”, afirmou, acrescentando que na segunda-feira os agentes tinham feito “o trabalho preliminar e nas próximas horas pode começar a descarga cá mesmo’’.

Quanto às medidas administrativas, a secretária de Estado para as Pescas, Esperança Costa, fala em multa equivalente a 575 mil dólares e aapreensãdo pescado “que será colocado em terra, num fiel depositário a ser indicado pelo Ministério da Agricultura e Pescas’’.

A embaxaida da Ucrânia desmentiu entretanto que o barco estivesse registado com as autoridades do país.

Em comunicado distribuído às redacções, a Embaixada da Ucrânia em Angoladisse que o ‘’Olutorsky’’ foi fabricado no estaleiro ucraniano da ex-URSS, em 1990, mas não está no seu registo marítimo, pelo que não pode ser considerado navio ucraniano

No seu comunicado, a Embaixada da Ucrânia em Angola explica que não possui, por ora, qualquer informação sobre a participação de cidadãs do seu país em actividade ilegal.

O navio viaja com bandeira dos Camarões