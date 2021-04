Consultora destaca interesse no petróleo angolano em vésperas de novas licitações

A consultora Africa Oil & Power (AOP) considerou que a recente descoberta de petróleo pela empresa italiana ENI ao largo da costa de Angola mostra que o país continua a ser muito atraente para as grandes petrolíferas internacionais.

Na segunda-feira, 12, haverá um novo leilão de nove blocos terrestres que está a atrair muita atenção dos investidores.

"A última descoberta de petróleo da petrolífera italiana na concessão do Bloco offshore 15/06 de Angola é demonstrativa de como as prolíficas bacias e o quadro regulatório favorável de Angola continuam a ser atraentes, apesar da forte concorrência de novas regiões como a Guiana e o Suriname", diz a AOP que serve como consultora da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG).

A nota, citada pelo Jornal de Angola, realça que a pandemia afectou o mercado petrolífero, nomeadamente o preço do produto que manteve-se instável, mas a consultora assegura que “o que se manteve constante durante este período é a magnitude das reservas de petróleo e gás angolanas, que não só representam algumas das bacias menos exploradas a nível mundial, mas também parecem aumentar de tamanho a cada nova avaliação".

Na segunda-feira, 12, a ANPG vai lançar no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda, através de um evento presencial e virtual, uma ronda de licitações de três blocos terrestres na Bacia do Baixo Congo e seis na Bacia do Kwanza, no qual participarão potenciais investidores e autoridades.