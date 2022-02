Conselheiro de Segurança Nacional reitera que EUA não enviam tropas para guerra contra a Rússia

Os Estados Unidos reiteram que não enviam tropas para iniciar uma guerra com a Rússia depois de três mil soldados terem chegado à Alemanha e com destino a países da Europa Oriental, no momento de tensão na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia.

O Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, disse neste domingo, 6, à cadeia de televisão Fox News que o Presidente Joe Biden "está ciente, há meses, que os Estados Unidos não enviam forças para iniciar uma guerra ou travar uma guerra com a Rússia na Ucrânia".

"Enviamos forças para a Europa para defender o território da NATO”, reiterou também Sullivan ao participar no programa Meet the Press da cadeia televisiva NBC, acrescentando, no entanto, que "uma escalada militar e invasão da Ucrânia podem acontecer a qualquer momento” por parte de Moscovo.

"Acreditamos que os russos colocaram em prática as capacidades para montar uma operação militar significativa na Ucrânia e estamos a trabalha muito para preparar uma resposta", disse ele.

O Governo da Ucrânia insistiu neste domingo que as possibilidades de resolver as crescentes tensões com a Rússia através da diplomacia continua a ser maior do que a de um ataque.

Os Estados Unidos alertaram que o Kremlin reuniu 100 mil soldados ao longo da fronteira com seu vizinho pró-ocidente, mas as avaliações de inteligência não determinaram se o Presidente Vladimir Putin realmente decidiu invadir o país.