Conheça os jovens que querem vencer na produção audiovisual

Em entrevista ao Fala África, o produtor Henrique Sungo e o director Filipe Anjos, vencedores do prémio do Júri no London ArtHouse Film Festival em 2021 - com o documentário de curta duração “O vírus inesperado” - falaram sobre a oportunidade de participar na terceira edição da oficina artística, “Yaounde Film Lab,” realizada entre os dias 20 e 29 de Abril nos Camarões.

A dupla também falou sobre a websérie “Tray São” já disponível no YouTube.

Sungo e Anjos inscreveram-se para participar na oficina artística com a sinopse do filme “A Planta Milagrosa,” e foram seleccionados juntamente com outros 22 cineastas para passar nove dias em Yaoundé a fim de aperfeiçoar e desenvolver pitchings, além de aprender mais sobre as responsabilidades e habilidades de produtores e diretores.

A oficina artística trouxe 30 mentores de alto gabarito da indústria cinematográfica para dar aulas e feedback aos participantes. No total 12 filmes foram escolhidos, representando 11 países africanos.

“Foi uma experiência única. Eu pensei que soubesse muito de cinema. Aí percebi que não sei quase nada,” comentou Sungo.

Anjos contou que “A Planta Milagrosa” será um filme de aventura e ação, que irá contar a história de Aílton. O jovem terá de fazer importantes escolhas já que um familiar estará entre a vida e a morte. Ele acrescentou que o filme vai também mostrar o reencontro da comunidade africana que vive na diáspora com as suas raízes. O filme será filmado em Portugal e em São Tomé e Príncipe. “Vamos puxar a parte cultural desses dois países, uma vez que São Tomé foi colónia de Portugal no passado,” destacou Anjos.



O filme ainda não tem data de lançamento, mas a dupla está trabalhando para angariar apoio financeiro com instituições voltadas à cultura e poder começar a trabalhar neste projeto o mais rápido possível. Anjos revelou que o Ministério da Cultura de São Tomé e Príncipe já declarou apoio ao projeto, assim como a Televisão Nacional do país.



Tray São



Após a premiação do ano passado a dupla passou por uma fase de crescimento, cheia de oportunidades, que resultou na abertura da Santano Produções, e os cineastas Henrique Sungo e Filipe Anjos não pararam mais. Um dos projetos que a dupla está trabalhando no momento é a websérie melodramática “Tray São,” que traz como protagonistas Ibraim Sano e Maísa Ribeiro. Sano, que interpreta a personagem “Tray” não deu muitos detalhes, mas comentou que é uma história cheia de surpresas até para os atores e uma oportunidade ímpar para ele e o elenco.

"No final do dia nós queremos criar oportunidades para as pessoas, não só oportunidades que não tivemos, mas de certa forma para que as pessoas consigam ver uma casa em si onde possam ganhar experiência, desenvolver competência, talvez realizar os seus sonhos, neste caso é o que eu estou a fazer. Parece que não, mas uma oportunidade dessas é muito difícil de surgir hoje em dia".



Maísa que interpreta a personagem “São” agradeceu a oportunidade dada à ela, assim como aos outros actores da websérie.



Já há três episódios disponíveis no canal do YouTube da Santano Produções.