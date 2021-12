Congresso da UNITA: Ponto alto será no sábado com eleição do presidente

No segundo dia do XIII Congresso da UNITA, que decorre em Luanda desde quinta-feira, 2, os delegados aprovaram o Relatório de Actividades da gestão de Isaías Samakuva, com apenas nove abstenções entre os 1.150 delegados.

Também nesta sexta-feira, os delegados criaram as comissões de trabalho de política, relações exteriores e assuntos estatutários, mas, como disse o porta-voz do congresso, o grande dia será amanhã.

“Será o dia da escolha do nosso presidente, esperamos que por volta das nove horas da manhã votaremos para o presidente do partido e até ao momento o congresso corre normalmente", afirmou Anastácio Ruben Sicato.

Ante a polémica que rodeou o anúncio e a preparação do congresso, com membros do partido a pediram a interdição do mesmo, o delegado Sediangani Mbimbi lembrou que “não se atira pedra a uma mangueira que não dá mangas, para aqueles que perseguem a UNITA é melhor parar já porque o jogo democrático é feito de outra maneira e não a perseguir adversários políticos".

Os casos ligados à indisciplina interna estão neste momento a ser tratados pela Comissão Jurisdicional do partido e para o seu presidente, Silvestre Samy, não são tão difíceis de serem resolvidos.

"O que temos não é uma batata tão quente quanto se diz, nós vamos tão somente compulsar os factos aos documentos reitores, mesmo em relação aos indivíduos que tentaram impugnar pertencem todos à Comissão Política e tinham órgãos internos para recorrer contra aquilo de que não estavam de acordo, mas assim não fizeram”, explica.

A propósito, na quarta-feira, a Comissão Política suspendeu três membros, depois de na semana passada terem sido suspensos os sete militantes que impugnaram a realização do congresso junto do Tribunal Constitucional.