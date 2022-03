Companhia aérea de Cabo Verde poderá usar aviões da TAAG.

A próxima visita do presidente angolano João Lourenço a Cabo Verde, está a gerar entusiasmo entre analistas que vêm nos acordos a assinar a possibildiade da companhia aérea do pais poder expandir os seus serviços com a a ajuda da sua congénere angolana.

Prevê-se durante a visita, segundo fontes oficiais, a assinatura de importantes acordos de cooperação, entre os quais, na área dos transportes entre a TAAG e os TACV.

Este vai ser um acordo vantajoso para a transportadora aérea cabo-verdiana que tem necessidade premente de aviões para poder operacionalizar os respectivos vôos, diz o analista Fernando Gil Évora.

Para o antigo quadro e gestor da empresa, trata-se de uma relação que há muito devia ter sido implementada atendendo à capacidade de aparelhos que a campainha angolana possui, tendo a homologação do arquipélago outros atributos que se confluem muito bem numa perfeita parceria.

" Pensamos ser uma grande oportunidade agora de a TACV poder integrar avião da TAAG na sua frota e atacar destinos como Lisboa , Paris e Holanda que destinos que podem ser cobertos pelo Boeing 737-700 que ao que tudo indica é o avião que vem para cá", avança Évora.

O gestor destaca também a importância do reforço de parcerias no domínio empresarial privado entre os dois países.

Já o economista Avelino Bonifácio afirma que a cooperação com Angola só pode trazer ganhos para Cabo Verde, tendo em conta as potencialidades do país irmão .

" No sector dos transportes aéreos em particular, os ganhos são muitos e particularmente na actual conjuntura o nosso país terá muito a ganhar", frisou o antigo ministro da economia.

João Lourenço responde assim ao convite de José Maria Neves, depois deste ter visitado Angola o ano passado, naquela que foi a sua primeira deslocação oficial ao estrangeiro realizada após a tomada de posse como novo Presidente da República de Cabo Verde.