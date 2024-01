Comores realiza eleições presidenciais, prevendo-se que o atual presidente ganhe

A votação começou no domingo nas Comores, numa eleição que se espera que dê um quarto mandato de cinco anos ao Presidente Azali Assoumani, que enfrenta cinco adversários numa votação que alguns líderes da oposição boicotaram.



As urnas abriram em todo o arquipélago do Oceano Índico às 8h00 (05h00 GMT) para os 338 940 eleitores registados de um total de 800 000 habitantes. A votação termina às 18 horas.



As Comores sofreram cerca de 20 golpes ou tentativas de golpe desde que se tornaram independentes de França em 1975 e são uma importante fonte de migração irregular para a vizinha ilha francesa de Mayotte.



Alguns líderes da oposição apelaram a um boicote, acusando a comissão eleitoral de favorecer o partido no poder. A comissão nega-o, afirmando que o processo será transparente.



"Estou muito satisfeito com esta consolidação da democracia no nosso país", disse Assoumani aos jornalistas depois de votar na sua cidade natal de Mitsoudjé, acrescentando que esperava uma vitória na primeira volta.



O antigo oficial do exército chegou ao poder pela primeira vez através de um golpe de Estado em 1999. Desde então, ganhou três eleições e foi presidente da União Africana no ano passado.



Venceu as eleições de 2019 com 60% dos votos, ultrapassando a marca dos 50% necessários para evitar uma segunda volta. Os críticos dizem que, desde então, o seu governo tem reprimido a dissidência, uma acusação que nega.

Os adversários de Assoumani incluem um antigo ministro do Interior e Salim Issa, médico e porta-bandeira do Juwa, o partido do antigo presidente Ahmed Abdallah Sambi.



"Congratulamo-nos com o desenrolar da votação. Esperamos que tudo continue calmamente", escreveu Issa nas redes sociais a partir de Foumbouni, a sua cidade natal no sul das Comores.



Sambi está atualmente atrás das grades depois de ter sido condenado a prisão perpétua em 2022 por alta traição relacionada com acusações de corrupção. Os protestos políticos têm sido repetidamente proibidos por razões de segurança.



As Comores alteraram a sua constituição em junho de 2018 para eliminar a exigência de que a presidência seja rotativa entre as suas três ilhas principais de cinco em cinco anos. Este facto permitiu a Assoumani tentar a reeleição.



Os líderes da oposição que apelam a um boicote e os seus apoiantes querem que as forças armadas sejam impedidas de participar nas eleições e que Sambi e outros presos políticos sejam libertados incondicionalmente.



Os resultados provisórios são esperados na sexta-feira, segundo a comissão eleitoral.