Comores e Tanzânia "aproximam-se" a Moçambique na luta contra o terrorismo

O Presidente das Ilhas Comores, Azali Assoumani, esteve nesta semana em Maputo para conversações com o seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi, numa altura em que em alguns círculos políticos e militares se afirma que Moçambique deve cooperar mais com aquele país e a Tanzânia, para poder perceber as movimentações dos jihadistas naqueles países vizinhos.

A segurança em Cabo Delgado foi um dos assuntos que estiveram em cima da mesa, segundo deram a conhecer os dois estadistas, sem no entanto avançarem pormenores, numa altura em que alguns investigadores internacionais apontam o envolvimento de cidadãos das Comores com redes jihadistas no Quénia, Tanzânia e Uganda, entre 2014 e 2017.

A Tanzania deverá enviar tropas a Moçambique para fazerem parte da Força em Estado de Alerta da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) e para já não está previsto que as Ilhas Comores mandem tropas para ajudarem na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado.

Calton Cadeado, docente universitário e especialista em Relações Internacionais, defende que o Governo deve trabalhar com as Ilhas Comores e a Tanzânia na partilha de informação estratégica, que é fundamental na luta contra o terrorismo.

"Moçambique precisa muito de informação estratégica que vem daqueles dois países, sobretudo do Zanzibar, e para além da Tanzânia, é preciso viajar também para as Comores, para perceber as movimentações dos terroristas que lá estão a acontecer", realça aquele académico.

Alguns analistas fazem notar que a visita do Presidente das Ilhas Comores talvez se enquadre nesse âmbito, sendo que outros consideram que a mesma sinaliza a vontade daquele país de se juntar aos esforços para combater o jihadismo em Cabo Delgado.

O jornalista Fernando Lima é da opinião de que as Ilhas Comores têm um papel importante a desempenhar neste combate, sobretudo porque fazem parte da rota das drogas no Canal de Moçambique.

“Como sabemos esta rota está agora a custar a Nacala e Angoche, na província de Nampula, as Ilhas de Zanzibar e Comores são usadas como trânsito, pelo que deve haver uma coordenação entre todos os Estados da região, não só em relação ao jihadismo, mas também em relação ao tráfico", sustenta aquele analista político, sustentando que “as Ilhas Comores têm um papel importante no combate ao terrorismo, mas eu vejo não tanto a este fenómeno, mas nas rotas do tráfico das drogas".

Refira-se queo especialista em violência política e terrorismo, Christian Jokinen, num artigo publicado em Dezembro no Terrorism Monitor, da The Jamestown Foundation, dizia que o arquipélago das Comores já foi considerado um local improvável para a evolução do jihadismo devido à característica tolerante da sua população predominantemente muçulmana.

No entanto, "investigações apontam o envolvimento de nacionais comoranos com redes jihadistas no Quénia, Tanzânia e Uganda entre 2014 e 2017", escreve Jokinen.

A França também observa a infiltração do "Estado Islâmico" em Maiote - um departamento francês, localizado entre Moçambi.