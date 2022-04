Como a inclusão de género e a diversidade podem contribuir para o desenvolvimento dos PALOP?

Tânia Tomé, empreendedora, embaixadora global e presidente da fundação Womenince, passou a penúltima semana do mês de abril em São Tomé e Príncipe participando da conferência da juventude “Youth Connekt,” que ocorreu durante os dias 20 e 21. O evento, que foi organizado pelo Governo de São Tomé e Príncipe, contou com diversos palestrantes, como a dupla Calema, ministros e secretários de Estado de Cabo Verde, Angola e São Tomé, representantes do UNICEF, entre outros.



Tomé ficou com a responsabilidade de inspirar o público na abertura do evento. “O sucesso está dentro de nós e os desafios estão aí para nós aprendermos a superá-los”. Ela também liderou uma palentra com foco no empoderamento das mulheres. “Portanto é aquela dinâmica de falar sobre empreendedorismo feminino e a liderança do feminino num mundo masculino. O importante é nos continuarmos a pensar nesta questão da inclusão do género e da diversidade como um fator para contribuir para o desenvolvimento dos nossos países”.

