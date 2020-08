Comité de Proteção de Jornalistas denuncia e pede investigação ao ataque à Rádio Capital FM

O Comité de Proteção dos Jornalistas, organização não governamental de defesa da liberdade de imprensa com sede em Nova Iorque, defende que “as autoridades da Guiné-Bissau devem investigar o vandalismo da emissora Radio Capital FM e responsabilizar os responsáveis.

"As repetidas ameaças e ataques diretos à Radio Capital FM e seus funcionários enviam uma mensagem assustadora à imprensa da Guiné-Bissau, tanto mais que os agressores recentes usavam uniformes da Guarda Nacional", afirma Angela Quintal, coordenadora do programa do CPJ na África, num comunicado divulgado pela organização com data de 3 de agosto.

As instalações da Rádio Capital FM, uma estação privada com sede em Bissau, foi assaltada na madrugada do dia 26 de julho por homens armados não identificados que trajavam uniformes da Guarda Nacional e que destruíram equipamentos e deixaram praticamente em ruína os estúdios e instalações da estação.

Citado pelo CPJ na nota publicada no site da organização, o proprietário e diretor da rádio, Lassana Cassamá, afirmou que a emissora “não transmite desde o ataque por causa dos danos , inclusive a (destruição de) transmissor, mixer, computadores e microfones, cujo concerto custarão cerca 44.663 dólares".

Cassamá acrescentou que as ameaças decorrem do compromisso da estação de "dar voz ao povo".

O ataque foi condenado por vários setores, do Governo à oposição, pelo sindicato e ordem dos jornalistas a organizações não governamentais e pelo P5, o grupo integrado pela CEDEAO, a União Africana, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, União Europeia e Nações Unidas.

A Rádio Capital FM é parceira da VOA e transmite a emissão em português.

Contatada pela CPJ, por email, Bridget Ann Serchak, diretora de Relações Públicas da VOA, disse não haver evidências de que o ataque tenha qualquer ligação com a retransmissão do programa da estação.