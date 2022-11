Combates intensificam-se perto de Goma, na República Democrática do Congo

Tropas governamentais da República Democrática do Congo (RDC) estiveram envolvidas neste domingo, 13, em combates com rebeldes do grupo M23 ao norte da importante cidade de Goma.

Fontes do exército disseram que os combates decorriam em Mwaro,uma vila a cerca de 20 quilómetros ao norte de Goma.

O M23 é formado por elementos da etnia Tutsi e recentemente capturou vastas áreas do província do Kivu Norte e ameaça capturar Goma, cidade que esteve sob o seu controlo em 2012 antes de ser expulso.

Existe agora a possibilidade da guerra se alastrar já que tropas do Quénia chegaram neste fim de semana a Goma para ajudar as tropas governamentais congolesas

Os líderes do bloco de sete nações da Comunidade da África Oriental (EAC), no qual o Quénia é o peso pesado regional, concordaram em Abril em estabelecer uma força conjunta para ajudar a restaurar a segurança na RDC rica em minerais.



Esta semana, o parlamento do Quénia aprovou o envio de pouco mais de 900 militares para a RDC como parte da força militar conjunta da EAC.

No sábado o M23 acusou o exército congolês de levar a cabo “bombardeamentos bárbaros” em zonas altamente povoadas matando 15 civis, incluindo duas crianças.

As acusações do M23 não puderam ser confirmadas por fonte independente.

O grupo tinha práticamente desaparecido até ao final do ano passado acusando o governo de não cumprir as suas promesas de integrar os seus combatentes no exército, entre outras questões.

A resurgência do grupo criou graves tensões entre a RDC e o vizinho Ruanda que Kinshasa acusa de apoiar activamente o M23.

O antigo Presidente do Quénia Uhuru Kenyatta era esperado hoje em Kinshasa para conversações.

O Presidente de Angola João Lourenço tem estado envolvido numa tentativa de medicação e avistou-se ontem com o Presidente Felix Tshisekedi depois de se deslocar ao Ruanda, onde encontrou-se com Paul Kagami.