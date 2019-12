Comando francês Barkhana mata 33 "terroristas" no Mali

As forças francesas mataram 33 'terroristas' na região de Mopti, no Mali, revelou o Presidente Emmanuel Macron em discurso na Costa do Marfim, neste sábado, 21.



O comando do exército francês Barkhane “neutralizou os terroristas”, segundo Macrom, perto da fronteira com a Mauritânia, tendo libertado também dois polícias malianos que tinham sido feito reféns.

"Este sucesso considerável é o compromisso das nossas forças, o apoio que oferecemos ao Mali, à região e à nossa própria segurança", adiantou Emmanuel Macron num encontro com a comunidade francesa em Abidjan.

O ataque aconteceu um mês depois de 13 soldados franceses terem morrido na sequência de uma colisão entre dois helicópteros numa operação de combate em Liptako, na região de Ménaka.

O Presidente francês está na Costa do Marfin desde ontem em visita e deve encontrar-se hoje com o seu homólogo do Níger, Mahamadou Issoufou, para preparar a cimeira sobre o Sahel prevista para 13 de Janeiro em Pau (na França) e na qual devem participar os chefes de Estado do Burkina Faso, Chade, Mali, Mauritânia e Níger, que integram o chamado G5-Sahel.