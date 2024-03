Coligação liderada pelos EUA abate 15 drones rebeldes do Iêmen, afirma CENTCOM 

As forças dos EUA e forças aliadas abateram 15 drones de ataque unilateral disparados por rebeldes iemenitas apoiados pelo Irão no Mar Vermelho e no Golfo de Áden no sábado, disse o exército americano.

Pouco depois, os rebeldes reivindicaram o ataque, dizendo que tinham disparado mísseis contra um navio comercial "americano" e lançado drones contra navios de guerra dos EUA no "Mar Vermelho e no Golfo de Aden".

Foi um dos maiores ataques dos Houthi desde Novembro, quando iniciaram uma campanha com drones e mísseis contra navios na área do Mar Vermelho, vital para o comércio mundial, em solidariedade declarada com os palestinianos durante a guerra de Israel contra militantes do Hamas apoiados pelo Irão no Faixa de Gaza.

O Comando Central dos EUA, ou CENTCOM, disse que o ataque Houthi em “grande escala” ocorreu antes do amanhecer no Mar Vermelho e no adjacente Golfo de Aden.

O CENTCOM e as forças da coalizão determinaram que os drones “representavam uma ameaça iminente aos navios mercantes, à Marinha dos EUA e aos navios da coalizão na região”.