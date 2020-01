CNE vai anunciar resultados definitivos da eleição a Guiné-Bissau, mas oposição recorre

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau anunciou nesta quarta-feira, 15, que vai divulgar os resultados definitivos da segunda volta da eleição presidencial de 29 de Dezembro dentro de no máximo 72 horas.

O PAIGC já entregou no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) um recurso a pedir a nulidade da eleição.

A acta final foi assinada ontem por 10 dos 18 membros e à luz dos resultados, Umaro Sissoco Embalo é o presidente eleito.

“Algum momento tem que acontecer, preenchidos os pressupostos, vai se fazer a qualquer momento”, disse José Paulo Semedo, um dos advogados da CNE,em relação ao anúncio dos resultados.

Entretanto, a VOA apurou que a candidatura de Domingos Simões Pereira entregou nesta quarta-feira, 15, ao STJ um pedido de nulidade do acto eleitoral do dia 29 de Dezembro, no qual alega irregularidades, fraude, uso de carimbos falsos, números de votantes superiores aos inscritos e a não apresentação em 24 horas da acta de apuramento nacional.