CNE: MPLA à frente da UNITA, segundo resultados provisórios

O partido MPLA lidera os resultados no círculo nacional eleitoral com 52,08%, enquanto que a UNITA segue 42,98% dos quase 87% dos votos já contados em todo o país, segundo os dados provisórios divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE) avançados em conferência de imprensa esta manhã, 25, em Luanda.



Segundo a CNE, estes dados são resultados da contagem de votos que decorre em todo o país como resultado das eleições gerais de quarta-feira, 24 de Agosto.



Nos círculos provinciais, o partido que governa Angola desde a sua independência em 1975 aparece em frente em dezesseis das dezoito províncias do país, sendo que a UNITA só lidera os resultados em duas delas: Luanda e Zaire.



Na principal praça eleitoral do país, Luanda, a UNITA aparece com 62,93% dos votos, enquanto que o MPLA tem, até ao momento, 33,06%, seguindo-se do Partido Humanista de Angola (PHA) com 0,99% dos votos. A Aliança Patriótica Nacional (APN) é o partido com menos votos em Luanda com 0,42%.



Já na segunda maior praça eleitoral do país, Huíla, o MPLA está à frente com 67,51% dos votos e segue a UNITA com 28,80%.



Vale notar que de acordo com estes dados provisórios da CNE, o PHA, legalizado meses antes das eleições, segue consistentemente na terceira posição em quase todos os círculos provinciais, depois do MPLA e da UNITA.



A CNE não informou sobre a contagem dos votos do círculo provincial internacional que é composto por 12 países, nomeadamente: África do Sul, Alemanha, Bélgica, Brasil, França, Grã-Bretanha, Namíbia, Países Baixos, Portugal, República Democrática do Congo, República do Congo e Zâmbia.



Nesta conferência de imprensa não foram permitidas perguntas de jornalistas sobre o processo.

Israel Campos