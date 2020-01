CNE confirma resultados provisórios e envia acta ao Supremo Tribunal de Justiça

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau deve anunciar dentro de no máximo de 48 horas os resultados definitivos da segunda volta da eleição presidencial de 29 de Dezembro, depois da assinatura da acta nesta terça-feira, 14, que será enviada amanhã ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

A acta de apuramento final foi assinada, como solicitada pelo STJ no seu acórdão do dia 11, com 10 votos a favor num universo de 18 membros, aprovando assim o apuramento dos resultados finais que reafirmam os provisórios apresentados pela CNE a 1 de Janeiro.

Fontes próximas da candidatura de Domingos Simões Pereira admitem que os advogados irão recorrer, alegadamente por a acta ter sido assinada depois do prazo.

Entretanto, a CNE pode anunciar os resultados definitivos e os respectivos editais dentro de 24 a 48 horas.

Caso o STJ confirme a legalidade dos resultados, Umaro Sissoco Embalo, que obteve 53,4 por cento dos votos contra 46,45 por cento de Domingos Simões Pereira, será confirmado como novo Presidente da Guiné-Bissau.

A posse pode acontecer no dia 15, como revelou há dias o próprio Sissoco Embalo.