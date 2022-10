Cinzas de Octaviano Correia serão espalhadas no Lubango

O corpo de Octaviano Correia foi cremado no passado dia 14 de Outubro,

as suas cinzas, segundo familiares, serão espalhadas na cidade do

Lubango, sua terra natal.



"Há muito que o meu pai expressou o desejo que o seu corpo fosse

cremado e as suas cinzas espalhadas pela terra que o viu nascer, Lubango, que muito amou", disse Clara Correia filha do escritor falecido.

O escritor infanto-juvenil morreu no passado 6 de Outubro, em Luanda.



O escritor e jornalista Octaviano Correia, foi antigo director do Instituto do Livro e do Disco (INALD) e membro da União dos Escritores Angolanos, de que foi secretário para as Actividades Culturais e editor da revista Lavra & Oficina.



"O que mais me entristece é que certamente não haverá uma

continuidade na divulgação das obras de um dos maiores da literatura

infanto-juvenil. O nome Octaviano, bem como a sua memória deve ser

perpetuada", desabafou Cremilda de Lima, escritora infanto-juvenil.



O escritor foi igualmente membro da Academia de Letras de Angola,

publicou mais de uma dezena de livros e editou centenas de obras

literárias de membros da União dos Escritores Angolanos.



Octaviano Correia é natural de Lubango, Huíla, onde nasceu em 1940 e

onde fez os seus estudos liceais. Tem colaboração literária em diversos

jornais e revistas de Angola, nomeadamente na antiga página “Artes e

Letras” de “A província de Angola”, “ Resistência” “O Diário de Luanda”, e actualmente na página “Vida e Cultura” do Jornal de Angola. Está representado na antologia Poesia Angolana de Revolta.