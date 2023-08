Cine Zunga leva cinema angolano a bairros de Luanda

A produtora Geração 80 em parceria com a Administração do Distrito Urbano do Kilamba apresentou nos dias 28 e 29 de Julho, na Escola Primária 16 de Junho na Centralidade do Kilamba, o projeto "Cine Zunga", uma iniciativa que tem como principal objetivo levar o cinema junto dos munícipes dos diferentes bairros da província de Luanda.

A exibição de filmes angolanos é feita através de uma tela insuflável com sistema de projeção de som e imagem móvel, preparado para sessões ao ar livre de até 500 pessoas.

Para Miriam Vanda, curadora responsável pela programação do "Cine Zunga", os filmes selecionados permitirão "reavivar a memória coletiva, refletir sobre a nossa história, matriz cultural e identidade como nação".



O "Cine Zunga" (zunga, palavra de origem etimológica: quimbundo nzunga, rua, via pública, venda ambulante) tem como meta a longo prazo alcançar um público de espetadores de um milhão de pessoas em 5 anos, exibindo fundamentalmente cinema angolano e

garantindo que seja consumido por um público mais alargado.



Selecionado como local de lançamento do projecto "Cine Zunga", o Distrito Urbano do Kilamba terá uma programação com exibições entre os dias 28 de Julho e 19 de Setembro de 2023, com 52 filmes, entre curtas-metragens, longas-metragens e documentários, uma programação que inclui clássicos angolanos e filmes premiados, todos com temáticas para um público amplo que abrange adultos, jovens, adolescentes e famílias.