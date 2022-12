Cimeira EUA-África: Biden anuncia milhões para o investimento tecnológico

Na última década, a China ultrapassou os Estados Unidos no investimento em África através de projectos de infra-estruturas altamente visíveis, frequentemente financiados através de empréstimos que totalizaram mais de 120 mil milhões de dólares desde o início do século.



No seu discurso aos líderes africanos, no segundo dia da Cimeira EUA-África, o Presidente Joe Biden anunciou um pacote de ajuda de 100 milhões de dólares para energia limpa e a Casa Branca revelou mais 800 milhões de dólares em financiamento público e privado para o desenvolvimento digital em África.



Num dos maiores anúncios empresariais, a Visa disse que iria injectar mil milhões de dólares em África para desenvolver pagamentos digitais - uma área em que a China emergiu como líder global.

A Cisco e a parceira Cybastion afirmaram que se comprometeriam a investir 888 milhões de dólares para reforçar a segurança cibernética através de 10 contratos em toda a África, abordando uma vulnerabilidade chave, e o Grupo ADB prometeu 500 milhões de dólares a partir da Costa do Marfim para centros de tecnologia da nuvem que possam atrair grandes empresas americanas.



"Estou a anunciar uma nova iniciativa, a transformação digital com África, trabalhando com o Congresso para investir 350 biliões de dólares para facilitar mais de quase meio bilião de dólares em financiamento para garantir que as pessoas em toda a África possam participar numa economia digital", disse Biden.



A Microsoft disse que iria empregar satélites para levar o acesso à Internet pela primeira vez a cerca de 10 milhões de pessoas, metade das quais em África, a começar no Egipto, Senegal e Angola.

Biden referiu ainda o projecto de energia solar com Angola, mais precisamente em Benguela, que corresponde a um financiamento de dois biliões de dólares e que tem como objectivo garantir energia limpa para quatro províncias angolanas.

Em África, "não há falta de talento, mas há uma enorme falta de oportunidades", disse o presidente da Microsoft, Brad Smith, à AFP.



Pôr normas na ajuda



A China nega as acusações dos EUA de estar a impor uma "armadilha da dívida" em África e por sua vez acusou Washington de transformar o continente num campo de batalha geopolítico.



Biden anunciou que quatro nações - Gâmbia, Mauritânia, Senegal e Togo - foram seleccionadas para conceber futuras subvenções dos EUA através da Millennium Challenge Corporation, que financia projectos em países que cumprem as normas chave sobre boa governação.

O Secretário de Estado Antony Blinken participou na assinatura de um pacote de infra-estruturas no valor de 504 milhões de dólares através da corporação que ligará o porto de Cotonou do Benin à capital do Níger, Niamey, sem saída para o mar, com funcionários norte-americanos a estimar que 1,6 milhões de pessoas irão beneficiar.



"Há muito tempo que consideramos que este é o nosso porto natural", disse o Presidente do Níger, Mohamed Bazoum, ao prometer "reformas institucionais" para apoiar o comércio.



O Presidente do Benin, Patrice Talon, agradeceu aos Estados Unidos por abordar o desenvolvimento, dizendo: "A atractividade de África deve fazer parte da relação com os EUA".



Numa alusão velada à China, Blinken disse que o acordo não "sobrecarregará os governos com dívidas".



"Os projectos terão as marcas da parceria da América", disse Blinken. "Eles serão transparentes". Haverá alta qualidade". Eles serão responsáveis perante as pessoas que pretendem servir".