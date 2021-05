Cimeira de Paris traça ideias para retoma da economia dos países africanos pós-pandemia

As duas dezenas de líderes africanos e europeias que participaram na Cimeira sobre o Futuro das Economias Africanas, realizada nesta terça-feira, 18, em Paris, a convite do Presidente francês Emmanuel Macron, concordaram em criar um novo impulso para a retomcovid-19.

Uma das principais decisões, proposta por Macron, é a transferência “imediata” de tecnologia e capacidade intelectual a fim de potenciar os países africanos a produzirem vacinas, contra a Covid-19.

Através do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), segundo o anfitrião, deverão ser disponibilizados 100 mil milhões de dólares, para o efeito.



Quanto à retoma do do crescimento das economias dos países africanos, os líderes presentes defenderam um maior envolvimento de parceiros internacionais e na criação de um pacote de apoio massivo aos Estados do continente.



Os Presidentes de Angola, João Lourenço, e de Moçambique, Filipe Nyusi, participaram no evento, bem como o primeiro-ministro português, António Costa, o Chefe de Estado sul-africano, Cyril Ramaphosa, entre outros, bem como instituições financeiras como o Fundo Monetário Internacional, do Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Mundial.