Cimeira da UA: PR de Cabo Verde defende inclusão dos pequenos Estados insulares no comércio internacional

O Presidente de Cabo Verde fez uma forte defesa da inclusão dos pequenos Estados Insulares no comércio internacional, em particular na Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA), ao intervir neste domingo, 19, na 36a. Assembleia da União Africana (UA) que terminou hoje em Addis-Abeba, na Etiópia.

José Maria Neves disse que aqueles Estados padecem de uma fraca inserção no comércio intercontinental e enfrentam outros impedimentos, que os tornam excessivamente frágeis aos choques externos.

“Por esta razão, no roteiro da implementação da zona de comércio livre continental africana é necessário o desenho de instrumentos e programas que possibilitem uma inserção dos pequenos estados nas dinâmicas do comércio internacional”, defendeu Neves, quem pediu o desenho de "instrumentos e programas que possibilitem a inserção" daqueles países nas dinâmicas do comércio internacional.

Os ganhos alcançados na implementação da ZCLCA mereceram destaque na intervenção do Chefe de Estado cabo-verdiano, que reafirmou a sua "satisfação" pelos trabalhos realizados e sublinhou que o mercado comum tem de ter um papel de dinamizador da economia no continente e na execução dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2063.

As autoridades cabo-verdianas apoiam também o roteiro para a concretização da aceleração desse processo, segundo Neves, em particular a "adopção dos protocolos sobre a política de concorrência e sobre os investimentos" que, no seu entender, "vem desenvolver o quadro jurídico necessário para a retoma do comércio livre continental africano enquanto espaço seguro para as transacções comerciais e investimentos necessário para realizar a África almejada".

Neves também pediu avanços semelhantes noutros sectores.

“Cabo Verde regozija-se com esta evolução e espera que semelhantes desenvolvimentos tenham as negociações sobre os temas restantes designadamente o comércio digital, a juventude e as mulheres no comércio”, concluiu Jose Maria Neves.

A integração africana através do mercado único foi o tema principal da Assembleia da UA que reuniu ontem e hoje os Chefes de Estado e de Governos dos países do continente.