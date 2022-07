Cidade do Uíge: Entre avanços e recuos em mais um aniversário

Jovens de vários extratos sociais na província angolana do Uíge divergem sobre o desenvolvimento social da nos últimos cinco anos, no momento em que se celebra o 105º. aniversário da fundação da cidade do Uíge.



O coordenador da Rede das Organizações da Sociedade Civil de Luta Contra a Pobreza na região norte, Jeremias Maia Mateus, mostra-se preocupado com a fuga de muitos jovens para outras províncias “à procura de melhores condições de vida”.



Para o funcionário publico José Ludi, houve mudanças nos últimos cinco anos com destaque para os sectores da educação, saúde e a comunicação rodoviária em algumas aldeias ao redor da cidade do Uíge.



"Hoje é possível notarmos que nestes últimos cinco anos foram aumentando o número de escolas e centros médicos, ao nível da nossa província, também melçhorou-se o estado das vias de acess,o principalmente no interior da província”, aponta Ludi.



Alguns apontam a falta de conclusão da Mediateca do Uíge, cujas obras começaram em 2014 e desde o ano seguinte estão paralisadas, apesar da garantia dade pelo Presidente da República João Lourenço, no ano passado, como lembra Claudino Zua, estudante do curso de Geografia.

Ouça a reportagem: