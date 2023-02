Ciclone Freddy deve passar por Moçambique hoje ou amanhã e aumenta número de mortos devido a chuvas

O ciclone tropical Freddy pode alcançar Moçambique nesta noite ou na madrugada de sábado, 25, através da província de Inhambane, mais precisamente nos distritos de Governo e Vilanculos.



Apesar da destruição e de quatro mortes provocadas em Madagascar, em particular, o Instituto Nacional de Meteorologia diz que o ciclone tende a enfraquecer, mas pode chegar com ventos e chuvas muito fortes.

Entretanto, aumentou para quatro o número de mortos devido às chuvas que desde anteontem afectam a província de Sofala.



O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres informou hoje que mais duas crianças foram encontradas sem vida, depois de se terem afogado num poço tradicional e numa vala de drenagem.

Ontem duas pessoas perderam a vida, sendo um menor de idade que morreu afogado após cair num poço submerso e um adulto eletrocutado.



Mais de duas mil pessoas viram-se obrigadas a abandonar as suas habitações e foram colocadas em diferentes centros de acomodação transitórios abertos em Dundo e na Beira.



Carlos Zacarias, chefe da Brigada do Conselho de Ministros, destacado para comandar o processo de avaliação e monitoria da aproximação do ciclone Freddy, disse que equipas estão no terreno a fazer os levantamentos.