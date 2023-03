Ciclone Freddy devasta Moçambique pela segunda vez

O ciclone Freddy atingiu o centro de Moçambique no domingo, depois de atingir a terra pela segunda vez em um mês, quebrando recordes de duração e força das tempestades tropicais no hemisfério sul.

As comunicações e o fornecimento de eletricidade na área da tempestade foram cortados, de modo que a extensão dos danos e o número de vítimas não estão claros.

Mais de 171.000 pessoas foram afetadas após o ciclone devastar o sul de Moçambique, no mês passado, matando 27 pessoas em Moçambique e Madagascar.

Mais de meio milhão correm o risco de serem afectados em Moçambique desta vez, segundo o Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) das Nações Unidas.

Depois de passar pela cidade portuária de Quelimane, a tempestade continuou para o interior em direcção ao extremo sul do vizinho Malawi, mostraram dados de satélite.

No entanto, a empresa Electricidade de Moçambique informou que até ao meio da tarde a energia eléctria foi restabelecida na maioria das zonas, com excepção de Milange, Lugela, Maganja da Costa, Namanjavira e partes da cidade de Mocuba.

"O vento estava muito forte durante a noite... Há muita destruição, árvores caídas, telhados arrancados", disse o chefe de advocacia, comunicações e parcerias do UNICEF para Moçambique, Guy Taylor, à Reuters por telefone via satélite de Quelimane.

Ele ainda não tinha informações sobre vítimas ou número de deslocados.

Apoio adicional

"É potencialmente um desastre de grande magnitude e será necessário apoio adicional", disse Taylor, acrescentando que as fortes chuvas continuam a cair.

No Malawi, as autoridades preparam-se para lidar com o impacto do ciclone, disse o departamento de recursos meteorológicos e mudanças climáticas.

Um mapa de satélite da Zoom Earth traçando o caminho provável do ciclone prevê que ele desaparecerá perto da fronteira com Malawi à medida que avança para o interior por volta das 2h00 (0000 GMT).

Pelo menos uma pessoa foi morta em Quelimane no sábado, quando a sua casa desabou, na sequência da tempestade, informou a TV estatal.

Duas semanas atrás, 27 morreram quando a tempestade atingiu a costa, depois de ser visto, pela primeira vez. perto da Indonésia, a 6 de Fevereiro.

Depois de girar por 35 dias, é provável que Freddy tenha quebrado o recorde do ciclone tropical mais duradouro, com o recorde anterior de um furacão de 31 dias em 1994, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial.

Ele também estabeleceu um recorde para a maior energia de ciclone acumulada, uma medida da força da tempestade ao longo do tempo, de qualquer tempestade do hemisfério sul na história, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA.

A mudança climática está a tornar os furacões mais fortes, dizem os cientistas. Os oceanos absorvem grande parte do calor das emissões de gases de efeito estufa e, quando a água do mar quente evapora, a sua energia térmica é transferida para a atmosfera, alimentando tempestades mais destrutivas.