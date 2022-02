Ciclone Batsirai destrói casas e corta energia em Madagáscar

O ciclone Batsirai atingiu a costa leste de Madagáscar. na noite de sábado (5), com moradores relatando ventos fortes, corte de energia e casas destruídas quando atingiu o interior.

No geral, muitos tinham receio de que Batsirai pudesse agravar a devastação causada por outro ciclone (Ana), que atingiu a ilha há apenas duas semanas, matando 55 pessoas.

Um boletim meteorológico local indicou que Batsirai atingiu uma área a cerca de 14 km ao norte da cidade de Mananjary, no sudeste de Madagáscar, por volta das 20 horas locais (1700 GMT).

O ciclone teve ventos médios de cerca de 165 km por hora, disse o boletim.

"Os ventos são terríveis. Nunca passei por isso. Mananjary nunca passou por uma situação dessas. As ondas estão muito altas", disse Hanitra Raharisoa, moradora de Mananjary, à Reuters, por telefone.

Outro morador que deu apenas um nome, Raharijaona, disse à Reuters, também por telefone, que a tempestade destruiu a rede eléctrica, árvores e algumas casas.

Durante o dia, as ruas da capital, Antananarivo, estavam tranquilas, pois muitos moradores optaram por ficar dentro de casa. Bancos e alguns outros negócios foram fechados.

Num acampamento, na capital, para pessoas desabrigadas pelo ciclone Ana, Faniry, de 20 anos de idade, disse no início do sábado que estava com muito medo de sair.

"O ciclone Batsirai parece muito forte", disse ela à Reuters, dando apenas o seu primeiro nome.

Ao seu redor, mulheres e crianças, reunidas no chão, junto dos seus pertences.

"Estamos presos aqui, porque não podemos os levar nossos filhos para for a, está frio e temos medo de deslizamento de terra. É melhor sermos cautelosos e ficarmos aqui", disse Faniry.

Sofrimento depois de "Ana"

A tempestade Ana atingiu o país, no mês passado, deixando pelo menos 55 mortos em resultado do deslizamento de terra e desabamento de prédios. A tempestade também deixou inundações generalizadas e forçou dezenas de milhares de pessoas a deixar as suas casas.

Depois de devastar Madagáscar, Ana atingiu o oeste, chegando a Moçambique e continuando para o interior do Malawi. No total, a tempestade matou 88 pessoas.

Lalaina Randrianjatovo, coronel na reserva, que dirige a unidade de resposta rápida no ministério da População, disse à Reuters que o caminho de Batsirai provavelmente poupará a capital, mas ainda são esperadas chuvas fortes.

"Chuvas fortes provavelmente causarão inundações", disse Randrianjatovo, acrescentando que mais pessoas devem chegar ao abrigo de Antananarivo, já abriga com cerca de 1.500 pessoas.