Chuvas na Huíla provocam cheias no Namibe

As grandes chuvas que se fazem sentir na Huíla estão agora a provocar cheias no Namibe, um das provincias mais afectadas pela seca.

Intensas chuvas na província da Huíla causam transbordo dos rios intermitentes e destruição das zonas agrícolas no Namibe.

O Soba do Giraul Germano Carlos alerta as autoridades governamentais da província para intervirem quanto antes, sob pena de algumas localidades ficarem isoladas com o corte das estradas sobretudo no Giraul de baixo onde as cheias ameaçam engolir as fazendas agrícolas e destruição da estrada Namibe Bentiaba.

Quarenta e uma lavras foram destruídas pelas cheias nos últimos dias na localidade do Mahungo, e no pólo agrícola “Casa velha”.

Três motobombas foram igualmente destruídas pelas cheias, e no pólo agrícola numero três na mesma aérea do Mahungo, vários furos artesianos de àgua de rega foram assoreados e arrasadas mangas de rega, fitas gota-a-gota de 8 hectares de produtos diversos pelas aguas fluviais que vêm das chuvas da Província da Huíla

O Campo agrícola dos serviços penitenciários de S.Nicolau em Bentiaba e o do Munhino foram parcialmente destruídos, segundo disse o director do estabelecimento prisional do Bentiaba, José Teixeira que adverte igualmente que a estrada Namibe Lucira poderá ficar intransitável.

Na passada Sexta feira uma família camponesa do vale do Giraul foi surpreendidos com as cheias das aguas fluviais que vêm da Província da Huila, quando se encontravam a recolher mantimentos para venderem no mercado informal com o fim de comprar material escolar para os petizes, segundo explica José Luis, detentor de uma parcela de terra naquela área desde 1990.

“Foi graças o apoio dos vizinhos que chamaram os bombeiros e nos salvaram”, explicou.

O pior não aconteceu graças a pronta intervenção dos serviços de protecção civil e bombeiros com gruas, auxiliado pelos populares que salvaram aquela família, segundo Domingos Tchinjole comandante dos Bombeiros.

