Chuvas fortes no Quénia afectam dezenas de milhares de pessoas

O Quénia anunciou no domingo que dezenas de milhares de pessoas em todo o país foram afetadas por fortes chuvas, inundações e deslizamentos de terra que também interromperam os serviços de carga no porto de Mombaça.



Nas últimas semanas, o Corno de África tem sofrido chuvas intensas ligadas ao fenómeno meteorológico El Niño, que já causou dezenas de mortes, incluindo pelo menos 46 em várias partes do Quénia.



O Vice-Presidente Rigathi Gachagua disse que pelo menos 80 mil famílias no Quénia tinham sido afectadas "com números que aumentam todos os dias".

Rigathi Gachagua afirmou que o governo estava a reagir para "salvar o nosso povo", incluindo com helicópteros e outros serviços de emergência para prestar ajuda e resgatar famílias desalojadas.



"Esta situação continua a ameaçar vidas", afirmou num comunicado divulgado no domingo, instando o público a evitar as inundações e a evacuar as casas nas zonas baixas.



A precipitação deverá prolongar-se até ao primeiro trimestre do próximo ano, acrescentou.



As autoridades disseram que nove pessoas morreram na região costeira desde a semana passada, incluindo dois passageiros de um carro pertencente à Autoridade Tributária do Quénia que foi arrastado de uma ponte inundada no condado de Kwale na sexta-feira de manhã.

"Uma equipa de várias agências, liderada pelo Serviço da Guarda Costeira do Quénia, está no local a tentar recuperar os corpos", informou o Ministério do Interior no domingo.



Os caminhos-de-ferro do Quénia afirmaram que as inundações e os deslizamentos de terras causaram um "atraso inesperado" nas entregas no porto de Mombaça e ao longo da linha ferroviária de carga para Nairobi.



"Consequentemente, isto afectou as operações normais dos comboios, incluindo as transferências de carga, o carregamento e as actividades de descarregamento no porto de Mombaça", afirmou a empresa ferroviária estatal num comunicado publicado no sábado no X, antigo Twitter.



Um deslizamento de terras num troço da linha entre Mombaça e Nairobi provocou "o encerramento desse troço para todos os comboios de mercadorias", mas os serviços limitados de passageiros continuavam a circular, acrescentou.



Mombaça, a segunda maior cidade do país, e o seu porto e linha ferroviária de carga servem não só o Quénia mas também os países vizinhos sem litoral, incluindo o Uganda, o Sudão do Sul e o Ruanda.



A organização britânica Save the Children afirmou na quinta-feira que mais de 100 pessoas, incluindo 16 crianças, morreram e mais de 700.000 foram forçadas a abandonar as suas casas no Quénia, Somália e Etiópia devido a inundações repentinas.



O número de pessoas deslocadas devido às fortes chuvas e inundações na Somália "quase duplicou numa semana", atingindo 649.000, afirmou a agência humanitária das Nações Unidas OCHA nos seus últimos dados publicados no sábado.