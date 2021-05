Chuvas deixam quase quatro mil pessoas sem tecto na província do Cuanza Norte

Cerca de 4.000 pessoas estão sem casas na província do Cuanza-Norte, norte de Angola, por causa das chuvas que caíram este sábado, nos municípios da Banga, Cambambe, Samba Cajú e Ngonguembo, com incidência em Cambambe,.

As precipitações foram acompanhadas de fortes ventos que contribuíram para os estragos

A vice-governadora provincial local, Leonor Garibaldi, em declarações à VOA, ao considerar de desolador o quadro confirmou a inundação “de mais de mil residências, mais de 50 [residências de construção precária] destruídas e pontes destruídas”.

Uma comissão multissectorial nacional está no Cuanza-Norte, integrando o segundo comandante geral dos Serviços de Protecção Civil e Bombeiros de Angola, Manuel Lutango, representantes do Ministério da Família e Igualdade do Género e do Instituto Nacional de Estradas de Angola, membros do governo provincial já sobrevoou as zonas mais críticas.

Leonor Garibaldi disse que os dados preliminares apontam o municipio de Cambambe como o mais fustigado.

Informações provisórias dos Serviços de Protecção Civil e Bombeiros de Cambambe, confirmam a eliminação por completa das pontes sobre o rio Capacala na localidade de Cassua 1, Comuna de Dange-ya-Menha e Cassesse, a inundação de 727 residências e a destruição de 11.

Mais de 900 famílias estão sem casas nas aldeias e bairros da municipalidade , correspondendo a mais de 3.790 pessoas.

Não há energia eléctrica e o sinal de internet foi interrompido com a queda de um poste de média tensão e cortes dos cabos de fibra óptica.

A circulação rodoviária entre a cidade do Dondo, município de Cambambe, e as províncias do Centro, Sul e de Luanda, capital do país está interdita com o desabamento das pontes sobre o rio Capacala na Estrada Nacional 231.

Ainda no Cuanza-Norte há relatos de estragos provocados pelas chuvas nos municípios de Cazengo, Ngonguembo e Golungo Alto.