Chuvas deixam dois mortos e centenas de casas afectadas no Kwanza Norte

As chuvas que assolaram a província angolana do Kuanza Norte no fim-de-semana provocaram a morte de duas pessoas da mesma família, no município de Cambambe, enquanto 70 casas foram destruídas e centenas ficaram inundadas e danificadas.

As vítimas mortais eram do sexo feminino, de 68 e 28 anos de idade.

O administrador municipal de Cambambe, Adão Malungo, diz que o quadro é desolador e mais apoios precisam-se.

“Foram 70 casas destruídas, estamos a falar de 727 casas totalmente inundadas, o que perfaz um total de 803 residências fortemente atingidas, e 7 mil famílias atingidas directamente por essas inundações”, precisou Malungo.

Por seu lado, numa reunião de emergência realizada no domingo, 9, pela Comissão Multissectorial Ad Hoc, o governador provincial, Adriano Mendes de Carvalho, decidiu entregar terrenos identificados para auto-construção visando evitar novas construções em zonas de risco.

Algumas famílias sinistradas mais carenciadas do bairro Cassesse receberam ajuda alimentar, roupa usada e folhas de chapas de zinco, enquanto outras aguardam por ajuda idêntica.

O governador confirmou que foi reposta a circulação rodoviária sobre o rio Capacala na estrada nacional 231 na região do Dondo,