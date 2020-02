Christina Koch bate record de 328 dias no espaço

A astronauta da NASA, Christina Koch, aproveitou ao máximo a sua primeira viagem à Estação Espacial Internacional quebrando o recorde de maior voo espacial de uma mulher e conduzindo a primeira caminhada espacial feminina com a astronauta Jessica Meir.

"Nós chamamos a atenção um do outro e sabíamos que estávamos realmente honrados com a oportunidade de inspirar tantos, e apenas ouvindo nossas vozes conversando com o Controle da Missão, sabendo que duas vozes femininas nunca haviam estado nos circuitos, resolvendo esses problemas juntos do lado de fora - foi um sentimento realmente especial ", disse Koch sobre a primeira caminhada espacial, em 18 de outubro.

Koch aterrou na manhã desta quinta-feira, com o astronauta Luca Parmitano e com o cosmonauta Alexander Skvortsov. A nave espacial Soyuz que trazia os astronautas aterrou no Cazaquistão.

Durante a sua missão, Koch completou seis caminhadas espaciais – incluindo outras duas com Jessica Meir – e passou 42 horas e 15 minutos no espaço.

Koch também dedicou grande parte do seu tempo a uma variedade de experiências e investigações. A estação espacial atua como um laboratório em órbita que pode ser usado para testar como diferentes aspectos da vida humana quotidiana na Terra reagem à falta de gravidade.