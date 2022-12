Chimoio: Tribunal retoma julgamento do “Caso Danone”

O Tribunal Judicial da cidade de Chimoio, na província moçambicana de Manica, vai retomar na terça-feira (27) o julgamento do “caso Danone”, a encenação satírica da corrupção da Polícia de Trânsito feita por três crianças e que acabou levando uma jornalista e sua família à justiça.

A audição de amanhã será concentrada nos peritos de imagens, chamados em sede do Tribunal para analisar o vídeo e provar se as crianças foram expostas ao perigo de condução.

O processo movido pela Procuradoria da cidade de Chimoio, resulta do facto do neto de 6 anos da jornalista Raquel Jorge, da Rádio Moçambique, ter aparecido num vídeo encenando o referido acto de corrupção, situação que o Ministério Público interpreta como “vulgarização” do trabalho dos agentes, “ofensa e banalização” ao Estado moçambicano.

No processo foram arrolados ainda os dois filhos maiores da jornalista, um dos quais o produtor do vídeo, e que é até então o único arguido no processo.

Absolvição

No vídeo, posto a circular nas redes sociais e na página da criança no Youtube, aparece um menor encenando a condução, enquanto outros dois (incluindo o neto da jornalista) fazem o papel de agentes de trânsito, interpelam o condutor e pedem dois iogurtes como condição para anular uma multa de 50 mil meticais (US$ 790), por múltiplas infrações.

O secretariado provincial do Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ) em Manica, reiterou considerar-se de um caso “inédito e absurdo”, o processo-crime movido contra a jornalista e sua família, daí que apelou para a absolvição do arguido no processo.

“Desde o princípio deste processo, nós entendemos que não há nenhum cometimento de crime, mas há sim uma intimidação, uma tentativa de coartação da liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, e acima de tudo a liberdade de criação artística,” disse Nelson Benjamim, jornalista e representante do SNJ.

Em conferência de imprensa, nesta segunda-feira, 26, o SNJ reiterou que a jornalista e a sua família estão a ver as suas liberdades violadas, daí que tenha apelado ao tribunal para “absolver o tio do menor e produtor do vídeo”.