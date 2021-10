Chefes da diplomacia americana e francesa reúnem-se na terça-feira para analisar relações

Os chefes da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, e da França, Jean-Yves Le Drian, encontram-se na terça-feira, 5, visando “restaurar a confiança entre os dois países”, disse emcomunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Paris.

As relações diplomáticas entre os dois países atingiram o seu ponto mais baixo recentemente, depois dea Austrália ter cancelado um acordo assumido com a França para a construção de oito submarinos nucleares no valor de 40 mil milhões de dólares, enquanto assinava outro com osEstados Unidos e o Reino Unido.

Em retaliação, a França chamou a Paris o seu embaixador nos Estados Unidos, para consultas por uns dias, um sinal diplomático de arrefecimento das relações.

Dias depois do estalar da crise, o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o seu homólogo da França, Emmanuel Macron, falaram por telefone e assumiram iniciar "consultas aprofundadas" sobre as relações bilaterais.