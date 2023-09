Chefe do exército sudanês critica a União Africana: "não precisamos" da UA

O chefe do exército sudanês, Abdel Fattah al-Burhan, afirmou no sábado que "não precisamos" da União Africana para resolver o conflito que dura há quase cinco meses no país, numa altura em que novos números apontam para mais de sete mil mortos.



As tensões diplomáticas aumentaram desde que o chefe da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, se reuniu na semana passada com um conselheiro político das forças paramilitares de apoio rápido (RSF), o que suscitou a reação do governo de Burhan.



A guerra brutal que se desenrola desde 15 de abril entre o exército e as RSF já matou "quase 7.500" pessoas, segundo um relatório publicado na sexta-feira pelo projeto Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), que refere que o número de mortos é "uma estimativa conservadora".



O ACLED, bem como activistas e grupos de ajuda no terreno, têm alertado repetidamente para o facto de os números relativos às vítimas no Sudão serem subestimados, uma vez que os combates dificultam o acesso a muitas áreas e as partes em conflito não divulgam as mortes nas suas fileiras.



Grande parte da violência tem-se concentrado em torno da capital Cartum e da região ocidental de Darfur, onde testemunhas relataram novamente confrontos no sábado entre as forças do exército e a RSF nos arredores de El Fasher, a capital do estado de Darfur do Norte.

Os esforços diplomáticos para pôr termo aos combates entre as forças de Burhan e do seu antigo adjunto, o comandante das RSF, Mohamed Hamdan Daglo, têm sido repetidamente infrutíferos.



Várias tréguas mediadas pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita na fase inicial da guerra foram sistematicamente violadas antes de os dois mediadores suspenderem as conversações em junho.



Mais recentemente, algumas iniciativas do chefe do exército, incluindo viagens ao Egito, ao Sudão do Sul e ao Qatar, indicaram um potencial regresso à diplomacia.



No entanto, num discurso proferido no sábado, em que reuniu as tropas no estado do Nilo Azul, no sul do país, Burhan pareceu evitar os esforços de mediação regional.



"Se esta é a vossa abordagem, não precisamos da vossa ajuda", disse o chefe do exército sobre a União Africana, referindo-se à recente reunião de Faki com o conselheiro da RSF, Youssef Ezzat.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros, controlado por Burhan, considerou a reunião "um precedente perigoso" e "uma clara violação" das normas do bloco continental, afirmando que "não deve haver lugar para movimentos rebeldes e milícias terroristas criminosas".



Mohamed El Hacen Lebatt, porta-voz da Comissão da UA, disse numa declaração na quinta-feira que a organização estava empenhada em interagir "com todas as partes".

Lebatt observou que nenhum partido sudanês expressou "qualquer reserva" quando "a mesma abordagem" foi adotada por outros atores internacionais.



A UA suspendeu a adesão do Sudão em 2021 depois que Burhan e Daglo lideraram juntos um golpe que descarrilou uma transição para o governo civil após a expulsão do homem forte de longa data Omar al-Bashir.



No sábado, na cidade de Al-Damazin, no Nilo Azul, Burhan também criticou o bloco da África Oriental IGAD, depois de o seu governo ter acusado repetidamente o coordenador da mediação, o Quénia, de estar do lado do RSF.



A IGAD "desviou-se do seu rumo", afirmou Burhan. "Nós, sudaneses, podemos resolver os nossos problemas sozinhos".