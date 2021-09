Chefe do Exército do Ruanda elogia seus homens em Cabo Delgado

O Chefe do Estado-Maior do Exército do Ruanda (ACOS) elogiou o trabalho das suas forças na luta contra os insurgentes do Estado Islâmico em Cabo Delgado, norte de Moçambique.

Aos militares, o Tenente-General Mubarakh Muganga exortou a manter o ímpeto e continuar a ser bons embaixadores de Ruanda.

Um comunicado do ministério da Defesa do Ruanda diz que Muganga reuniu com as suas tropas, no fim-de-semana, no início de uma visita de quatro dias à Cabo Delgado.

Ruanda enviou mil homens para ajudar Moçambique a combater os insurgentes, tendo já celebrado a contribuição na recuperação de Mocímboa da Praia.