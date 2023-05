Chefe de Segurança Interna dos EUA: Não há aumento de migração na fronteira mexicana

O secretário de Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorkas, disse, no domingo (14) que o número de migrantes que tentam entrar nos Estados Unidos vindos do México desde que as regras de fronteira foram alteradas, no final da semana passada, caiu quase pela metade, mas que era “muito cedo” para saber se o aumento de migração atingiu o pico.

As autoridades de imigração dos EUA esperavam um grande aumento no número de migrantes atravessando a fronteira quando, semana passada, chegou ao fim uma política de três anos que pedia a expulsão automática de volta ao México, baseado no receio da propagação da pandemia de coronavírus.

Agora, os EUA adoptaram um sistema que exige que os migrantes busquem asilo nos EUA antes de chegar à fronteira, seja por meio de uma conexão à Internet que se mostrou menos do que totalmente confiável ou em centros de migração noutros países pelos quais passaram para chegar aos EUA.

Mayorkas disse ao programa “State of the Union” da CNN que cerca de 10.000 migrantes por dia cruzavam a fronteira antes da mudança da regra e, em muitos casos, eram rapidamente expulsos. Mas ele disse que os agentes de fronteira encontraram apenas 6.300, na sexta-feira; e 4.200, no sábado.

Ainda assim, as autoridades de imigração dizem que milhares estão acampados no norte do México e podem tentar entrar nos EUA, nos próximos dias ou semanas.

O representante republicano Michael McCaul, presidente do Comité de Relações Exteriores da Câmara, disse ao programa “This Week” da ABC: “Acho que há caravanas [de migrantes] subindo. Acho que eles ainda querem entrar.

McCaul disse que nos últimos dois anos e meio, “tivemos 5 milhões de pessoas entrando neste país ilegalmente, 5,1 [milhões]. É insustentável.”

Mayorkas creditou o menor número de migrantes tentando entrar nos EUA até agora aos avisos de que a fronteira dos EUA não estava aberta e que havia uma maneira legal, embora demorada, de entrar nos EUA, preenchendo documentos para asilo, mesmo que relativamente poucos migrantes pudessem eventualmente obter aprovação.

“Comunicamos com muita clareza, uma mensagem de vital importância para os indivíduos que estão pensando em chegar à nossa fronteira sul”, disse ele. “Existe uma maneira legal, segura e ordenada de chegar aos Estados Unidos que é através dos caminhos [de asilo] que o presidente [Joe] Biden expandiu de maneira sem precedentes.”

Regras claras

“E então há uma consequência se alguém não usar esses caminhos legais”, disse ele. “E essa consequência é a expulsão dos Estados Unidos, uma deportação e uma proibição de reentrada por cinco anos e possível processo criminal.”

Mayorkas argumentou que, ao estabelecer regras claras de asilo, os EUA “eliminarão” os contrabandistas de migração que cobram milhares de dólares dos migrantes para tentar chegar aos EUA. Ele chamou isso de “não apenas um imperativo de segurança, mas uma responsabilidade humanitária”.

Com o fim das expulsões imediatas relacionadas às preocupações com a disseminação do coronavírus, o governo Biden atraiu ataques de republicanos de que a nova resposta é muito fraca e de alguns democratas de que é muito pesada e desumana, porque poucos pedidos de asilo são atendidos.

Os republicanos na Câmara dos Representantes, sem apoio democrata, aprovaram, na semana passada, uma legislação de imigração pedindo a conclusão de um muro na fronteira EUA-México que foi iniciado pelo ex-presidente Donald Trump, mas abandonado por Biden. O Senado controlado pelos democratas, no entanto, dificilmente considerará a medida.

Enquanto isso, o juiz distrital dos EUA, Kent Wetherell, na Flórida, na semana passada, impediu o governo Biden de liberar migrantes detidos se as instalações de fronteira estiverem superlotadas. Mayorkas disse que a decisão está sendo apelada.