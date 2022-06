Chefe da Junta Militar no Chade ordena desamarmento total no norte do país

O chefe da Junta Militar que dirige o Chade lançou uma "operação de desarmamento total" no extremo norte do país neste sábado, 4, depois de 100 pessoas terem sido mortas em confrontos armados na região.



Os combates entre garimpeiros em Kouri Bougoudi, a 30 quilómetros da fronteira com a Líbia, também deixaram 40 feridos.



"Nenhum civil deve portar uma arma de guerra", disse hoje o general Mahamat Idriss Deby Itno durante uma visita à região na vasta cordilheira do deserto de Tibesti.



No comunicado publicado no Facebook ele ordenou "que todos os chadianos e estrangeiros (que operam na) mina de ouro de Kouri Bougoudi devem sair no máximo até domingo”, e “um acampamento militar será montado... para evitar qualquer infiltração".



"Não deixarei Kouri Bougoudi até que minhas instruções sejam aplicadas no terreno", acrescentou o chefe da Junta Militar.



Kouri Bougoudi fica a mais de 1.000 quilómetros da capital do Chade, N'Djamena.

As montanhas Tibesti, uma região fronteiriça sem lei no coração do Saara, são uma fonte de atritos étnicos e um esconderijo para grupos armados..